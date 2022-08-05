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  4. Bölgede tansiyon düşmüyor! Tayvan ordusunun teyakkuz seviyesi artırıldı

Bölgede tansiyon düşmüyor! Tayvan ordusunun teyakkuz seviyesi artırıldı

05.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretiyle başlayan Çin-Tayvan gerilimi devam ediyor. Çin'in Pelosi'nin ardından başlattığı askeri tatbikatlarla ilgili olarak Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'den sert tepki geldi. Tayvan'ın Çin'in tehditleri karşısında gerilimi artırmayacağını belirten Tsai, egemenliğini savunacağını belirterek Tayvan ordusunun tatbikat bölgelerinde teyakkuz seviyesi artırdığını kaydetti.

Bölgede tansiyon düşmüyor! Tayvan ordusunun teyakkuz seviyesi artırıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çin ile Tayvan arasında egemenlik tartışması devam ederken Pelosi'nin ziyareti bölgedeki tansiyonu artırdı. Çin'in Pelosi'nin ardından başlattığı askeri tatbikatlarla ilgili olarak Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'den sert tepki geldi. Tayvan'ın Çin'in tehditleri karşısında gerilimi artırmayacağını belirten Tsai, egemenliğini savunacağını belirterek Tayvan ordusunun tatbikat bölgelerinde teyakkuz seviyesi artırdığını kaydetti.

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"SORUMSUZCA BİR EYLEM"

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, televizyonda yayımlanan halka hitabında, Çin'in Tayvan çevresindeki uluslararası hava ve deniz koridorlarının bulunduğu bölgelere füzeler fırlatmasının "sorumsuzca bir eylem" olduğunu, "bölgede askeri tehditleri artırdığını" ifade etti.

Tayvan lideri, "(Çin'in eylemleri), Tayvan Boğazı'ndaki statükoya zarar veriyor ve egemenliğimizi ihlal ediyor. " ifadesini kullandı.

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"TEHDİTLER KARŞISINDA GERİLİMİ ARTIRMAYACAĞIM"

Tsai, Tayvan'ın Çin'in tehditleri karşısında gerilimi artırmayacağını, ancak egemenliğini savunacağını belirterek, Pekin'e "akıl ve itidale hareket etme" çağrısı yaptı.

TEYAKKUZ SEVİYESİ ARTIRILDI

Hükümetin limanlarda ve havaalanlarındaki faaliyetlerin sorunsuzca yürütülmesi ve finans piyasalarının istikrarlı işleyişi için gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Tsai, Tayvan ordusunun da tatbikat bölgelerinde teyakkuz seviyesi artırdığını kaydetti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Tsai, Tayvan'ın bölge ülkeleri ve dünyadaki demokratik ortakları ile Hint-Pasifik bölgesinde barışın korunması için çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Uluslararası toplumu Tayvan'ın demokrasisini destekleme ve Çin'in tek taraflı ve akıl dışı askeri eylemlerine karşı çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Tayvan lideri, Çin'in eylemlerini eleştiren ortak açıklama yayımlayan G7 ülkelerine, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı destekleri için" teşekkür etti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in dün Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü bildirmişti.

ASKERİ TATBİKAT DÜZENLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Çin Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin ziyaretinin ardından, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd
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