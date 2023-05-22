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Bölgedeki tüm uçuşlar iptal edildi... O ülkede yeniden yanardağ paniği! Son büyük patlama...

22.05.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı tekrar paniğe yol açtı. Yanardağın yeniden faaliyete geçip lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgedeki tüm uçuşlar iptal edildi. Güvenlik sağlanana kadar seferler gerçekleştirilemeyecek. Öte yandan Etna Yanardağı'nda son büyük patlama 1992 yılında meydana gelmişti.

Bölgedeki tüm uçuşlar iptal edildi... O ülkede yeniden yanardağ paniği! Son büyük patlama...

İtalya'da yeniden yanardağ paniği yaşanıyor! İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti.

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BÖLGEDEKİ TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yanardağın püskürttüğü volkanik küllerin bölgeye ulaşmasıyla yanardağın yakınındaki Catania-Fontanarossa Havaalanı’nda tüm uçuşlar askıya alındı. Havaalanı yetkilileri, uçak seferlerinin güvenlik sağlanana kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

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SON BÜYÜK PATLAMA 1992'DE OLMUŞTU

Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı’nda son büyük patlama 1992'de gerçekleşmişti. (İHA)

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İtalya Sicilya etna yanardağı uçuş

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