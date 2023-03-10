HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bölgeye dadandı, günde 30 km yol katediyor! İstilacı 'kahverengi kokarca'ya karşı 30 bin 'samuray arı'

Bölgeye dadandı, günde 30 km yol katediyor! İstilacı 'kahverengi kokarca'ya karşı 30 bin 'samuray arı'

10.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Türkiye'nin fındık ambarı' Karadeniz'de dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için yoğun mücadele veriliyor. Günde 30 km yol kateden böcek için başlatılan biyolojik mücadelede Çin’den 'samuray arı’lar ithal edildi. Samuray arılar, laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. Bölgede haziranda kontrollü salınım sürecine geçilecek 30 bini aşkın samuray arı, larvalarını yiyeceği istilacı böceğin yayılımını durduracak.

Bölgeye dadandı, günde 30 km yol katediyor! İstilacı 'kahverengi kokarca'ya karşı 30 bin 'samuray arı'

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Karadeniz Bölgesi'nde bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için de tehdit oluşturuyor. Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve Türkiye’de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol katediyor.

1

ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ‘SAMURAY ARI’LAR, LABORATUVAR ORTAMINDA ÇOĞALTILIYOR

Dadandığı fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadele kapsamında etkin rol oynayacak, Çin’den ithal edilen ‘samuray arı’lar, Samsun'da Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde laboratuvar ortamında çoğaltılıyor. Bölge illerinde haziranda belirlenen alanlarda kontrollü salınım sürecine geçilecek 30 bini aşkın ‘samuray arı’ ile tarımda yıllık 5 milyar liralık zarara yol açtığı da saptanan istilacı böceğin yok edilmesi hedefleniyor. Ana vatanı Çin olan, ‘Japonika arı’ olarak da adlandırılan ‘samuray arı’ların, salındığı alanlarda larvaları yiyerek kokarcaların yayılımını durdurması hedefleniyor.

2

'LABORATUVARDA ÇOĞALTILAN ARI TÜRÜNÜ DOĞAYA SALACAĞIZ’

Son aşamaya gelinen çalışmalara ilişkin bilgi veren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, "Kahverengi kokarca ile ilgili en etkili mücadele yöntemi biyolojik mücadele. Zararlılar doğadan toplanarak burada yetiştiriliyor. Kokarcaların yumurtaları laboratuvar ortamında uygun şartlarda saklanıyor. Bu stoklanan yumurtalar da doğal düşman dediğimiz arının üretimi yapılıp doğaya salınacak. Haziran sonu ile ağustos sonu arası kahverengi ve yeşil kokarcanın yumurtasını bıraktığı dönemde laboratuvarda çoğaltılan bu arı türünü doğaya salacağız. Bu şekilde zararlının doğada yumurtalarını parazitleyip, zararlının popülasyonunu kontrol altında tutacağız" diye konuştu.

3

TARIMDA YILLIK ZARAR 5 MİLYAR TL

Kahverengi kokarcanın fındığa verdiği zararın yıllık 5 milyar lira olduğuna dikkat çeken UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, “Kokarca bölgede fındık yetiştirilen alanlara ciddi zarar verdi. Sadece fındık değil fındık dışında yaklaşık 35 sebze ve meyveye de zarar veren bir canlı bu. Fındıktaki yaptığımız hesaplara göre yıllık verdiği zarar yüzde 10'un üzerinde. Geçen yıl kahverengi kokarcanın parazitörü olan 'samuray arı' ithalatı yapıldı; üreme sürüyor. Hedefimiz, gerek kahverengi gerekse de yeşil kokarcada miktarı azaltarak fındıktaki kaybın ortadan kaldırılması olacak. İstilacı tür, tarımda yaklaşık 5 milyar liralık zararı söz konusu. Bu da ciddi bir rakam” dedi.

4

5

"HAZİRAN AYI BAŞINDAN İTİBAREN 30 BİN 'SAMURAY ARI', SAHAYA SÜRÜLECEK"

İstilacı böceğin yayılımının Türkiye’de devam ettiğini kaydeden Arslantürk, “Biyolojik mücadele fındıkla alakalı bütün bölgelerde yapılacak ama burada özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ağırlıklı olacak çünkü en çok görüldüğü bölgeler buralar ama son yıllarda Batı Karadeniz'de de görülmeye başlandı. Haziran ayı başından itibaren 30 bin 'samuray arı', sahaya sürülecek. Umarım başarılı olur. Şu anda zaten gözlemleme devam ediyor. Bir hareketlilik varsa o harekete karşı farklı tedbirler alınıyor. Dünyada gidişata bakarsanız artık bundan sonraki dönemlerde biyolojik mücadele çok önem kazandı. Gerek insan sağlığı için gerekse doğadaki değişime bağlı olarak. Bu açıdan bakınca son derece yerinde alınmış doğru bir karar olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

12

11

10

9

8

7

6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! Kendini böyle savunduÖğretmenden öğrencisine cinsel istismar! Kendini böyle savundu
Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...
Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldiKılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
fındık Samsun Karadeniz arı böcek

En Çok Okunan Haberler

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Tepkiler çığ gibi! Taraftar mağlubiyetin faturasını İrfan Can'a kesti

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Artık saatler kaldı! Tüm gözler orada...

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.