Bolivya, Küba ile diplomatik ilişkileri askıya aldı

Bolivya'da Jeanine Anez'in liderliğini ettiği geçici hükümet, Küba ile diplomatik ilişkileri askıya aldı.

Bolivya Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, düzenlediği basın toplantısında, Bolivya'nın Küba ile ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Nunez, "Bu karar, (Küba) Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın yakın zamanda yaptığı kabul edilmez açıklamaları ve Küba'nın, Bolivya yasal hükümeti ile onun demokratik sürecine karşı yaptığı sürekli düşmanlığı ve devamlı saldırıları nedeniyle alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin Twitter hesabından, "Fiili Anez hükümeti ile kardeş Küba Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin askıya alınmasını ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkına, egemenliğe ve halkların diplomasisine saygıya dayalı Bolivya Çokuluslu Devleti'nin uluslararası imajının bozulmasını şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, 22 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivya'da darbecilerin kirli yalanları, onların ABD'ye itaat etmelerinin başka bir kanıtı. Halka, maruz kaldıkları şiddet nedeniyle yardım görevlilerinin Küba'ya dönmesinin ardından, 454 bin 440'dan fazla tıbbi müdahalenin durdurulduğunu açıklamalı." ifadelerini kullanmıştı.