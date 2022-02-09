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Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Anez cezaevinde açlık grevine başladı

09.02.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başladığı bildirildi. Bir yıl önce terörizm, isyana teşvik ve darbe şüphesiyle tutuklanan Anez, daha önce de cezaevinde intihara kalkışmıştı.

Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Anez cezaevinde açlık grevine başladı

Bolivya'da Kasım 2019’da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in ordudan gelen baskı sonucu istifa etmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez’in darbe suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başladığı bildirildi.

Carolina Ribera annesi Anez’in adına bir radyoda okuduğu mektupta, "Hayatımın en zor kararlarından birini veriyorum, açlık grevi yapıyorum. Adaletsiz ve hukuksuz bir ülkeyi gözlemlemekten bıktım" ifadelerini kullandı. Anez, açlık grevi kararını hakkında açılan davanın başlamasına bir gün kala aldı.

İNTİHARA DA KALKIŞMIŞTI

Anez, geçtiğimiz sene mart ayında terörizm, isyana teşvik ve darbe şüphesiyle tutuklanmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihara kalkışmıştı. Anez’in avukatı Norka Cuellar, Anez’in sol bileğinde 3 kesik olduğunu ve kesiklerin dikildiğini ifade etmişti.
Anez hakkında başlatılan soruşturmada, ülkenin anayasasını ve yasalarını ihlal ederek kendisini yasadışı bir şekilde Bolivya Devlet Başkanı ilan ettiği ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 20 Ekim 2019’da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken, Bolivya ordusu Morales'e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım'da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra Arjantin'e gitmişti. İstifa eden Morales’in yerine geçici olarak Anez geçmiş, başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan şiddet olaylarında 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 18 Ekim 2020'de düzenlenen genel seçimlerde Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimden zaferle çıkmıştı.

Morales, desteklediği Catacora'nın seçimi kazanmasının sonra ülkeden ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü. (İHA)

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