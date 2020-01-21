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  4. Bolivya'da Evo Morales'in istifası onaylandı

Bolivya'da Evo Morales'in istifası onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

Bolivya'da Evo Morales'in istifası onaylandı

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla görevini bırakmak zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales'in istifası, Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nde (ALP) onaylandı.

ALP'de, Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) yöneticilerinden Senatörler Meclisi Başkanı Eva Copa'nın başkanlığında düzenlenen oturumla Morales'in ve yardımcısı Alvaro Garcia Linera'nın istifası, 2 ay 11 gün sonra oy çokluğuyla onaylandı.

Tartışmalara ve bağrışmalara sahne olan oturumda, bazı MAS mensupları, oyların sayımında usulsüzlük olduğunu savunurken, bazı Demokratik Birlik (UD) temsilcileri de istifanın onaylanmasının "zamansız ve yersiz" olduğunu belirterek oturumu terk etti.

Morales'in daha önce liderliğini yaptığı ve ülkede 3 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için kampanya yöneticiliği görevini üstlendiği MAS, Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nde çoğunluğu oluşturuyor.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Evo Morales istifa

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