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Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 05:51 | Son Güncelleme

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, adaylığını açıkladı

Bolivya'da Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, ülkede Mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlerde devlet başkanı adaylığını açıkladı.

Anez, başkent La Paz'da düzenlenen ve çeşitli siyasi partilerin Juntos İttifak'nı duyurduğu etkinlikte, "Genel seçimlerde devlet başkanı adayı olmaya karar verdim. Seçimlere katılmak planlarım arasında değildi, ancak son zamanlarda başlıca siyasi kesim ve aktörlerle minimum fikir birliği sağlamaya çalıştık ve benim seçimlere katılmama müsaade eden bir ittifak kurmayı başardık." dedi.

Ülkede 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde yarışacak Anez, kendisinin devlet başkanı yardımcısının kim olacağına dair bir bilgi vermedi.

Daha önce Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yapan 52 yaşındaki Jeanine Anez, Morales'in, yardımcısı Garcia Linera ve Senatörler Meclisi Başkanı Adriana Salvatierra'nın istifasının ardından, 12 Kasım'da ALP'de düzenlenen ve oy çokluğunun çıkmadığı oturumda geçici devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıklamıştı.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından, 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra da Arjantin'e gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Bolivya'nın geçici devlet başkanı Jeanine Anez

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