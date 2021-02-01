Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar doğru seçimler yapmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kazalara ve dalgınlıklara karşı temkinli olmalısınız. Beden sağlığını korumak veya güçlendirmek için yeni beslenme düzenine, spora başlayabilirsiniz. Eğitimde aksayan konuları sonuçlandırabilirsiniz. Yasal süreçleriniz ise karmaşıklaşabilir, uzayabilir, ertelenebilir.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler Burcu Şubat aylık burç yorumu...

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren geleceğinize daha fazla odaklanabilir, ilişkilerinizde beklentilerinizi bulmaya daha çok önem verebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yenilikler kapıda. Yalnızlar yeni insanlarla tanışabilir. Gizemli, ilginizi çeken kişiler karşınıza çıkabilir. Seyahatler ve uzak mesafe ilişkileri gündemde olabilir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yaşamınızda beklenmedik gelişmelere hazır olun. İş ve özel hayatınızda şaşırtıcı bir teklif alabilirsiniz. Geçmişte kalan bir kişiden tekrar haber alabilirsiniz. Hayatınızda neye emek verip, nerede ve kime sınır çekeceğinizi iyi belirlemeniz gereken bir zamanda olacaksınız.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda hak ve adalet konuları çok daha güçlü ve net bir şekilde çalışacak. İlahi adaletle karşılaşabilir, attığınız adımların iyi-kötü sonuçlarını görebilir, verdiğiniz çabanın ödülünü alabilirsiniz. Aynı zaman diliminde atacağınız her adımın da yaşamdan size geri döneceğini bilerek ilerlemelisiniz. Yasal konular da beraberinde çalışabilir. Hakkınızı savunmak adına yasal süreçler içine girebilirsiniz.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında kariyerinize dair emek ve çaba sarf etmeye odaklanabilirsiniz. Daha fazla heves odaklı olabilir, ayın geri kalanında bazı fikirlerinizden vazgeçerken bazı fikirlerinizin peşinden cesaretle gidebilirsiniz. Gel-git fikirler, gel-git planlar artacaktır.

