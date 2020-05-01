Bolsonaro DSÖ'yü çocuklarda mastürbasyonu teşvik etmekle suçladı!

"İşte bazılarının benden koronavirüsle ilgili tavsiyelerine uymamı istediği Dünya Sağlık Örgütü bu. Eğitim politikası rehberliklerini de izlememiz gerekiyor mu? 0-4 yaş arası çocuklar için bedenlerine dokunduklarında zevk ve tatmin, mastürbasyon, 4-6 yaş arası çocuklar için olumlu cinsiyet kimliği, erken çocuklukta mastürbasyon, eşcinsel ilişkiler, 9*12 yaş arası için ilk cinsel deneyim."

BM'ye bağlı DSÖ'nün teşvik ettiği evde kalma ve sosyal mesafe kurallarını sorgulamakla kalmayıp protesto eden Bolsonaro, Facebook paylaşımında DSÖ'yü çocuklar arasında eşcinsellik ile mastürbasyon u teşvik etmekle suçladı.

Bolsonaro'nun danışmanlarından Arthur Weintraub öncesinde şöyle tweetlemişti:

"DSÖ'nün 0-4 yaş arası çocuklara 'mastürbasyon, zevk ve keyif, kendi bedenine dokunmak ve cinsiyet ideolojisi' eğitimi verilmesini tavsiye eden rehberlik kuralları var. Bu doğru mudur?"

İddianın kökeni, Almanya'nın Federal Sağlık eğitimi Merkezi ve DSÖ'nün Avrupa şubesi tarafından yayımlanan 2010 tarihli, 'Avrupa'da Cinsel Eğitim Standartları' başlıklı kılavuza dayandığı sanılıyor.

Kılavuzun kısa bir bölümünde çocukların kendi bedenlerini keşfetmesinin o yaşa özgü olduğu söyleniyor ve ebeveynler ile eğitimcilere çocukların kendileri dokunmaları ve cinselliği merak etmelerinin normal olduğu telkin ediliyor. Ama 'Tropik Trump' lakaplı Bolsonaro'nun ortaya attığı gibi böyle davranışları teşvik etmeye çağırmıyor.

