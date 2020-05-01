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Bolsonaro DSÖ'yü çocuklarda mastürbasyonu teşvik etmekle suçladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

DSÖ'nün teşvik ettiği evde kalma ve sosyal mesafe kurallarını protesto eden Brezilya Devlet Başkanı, Facebook paylaşımında DSÖ'yü çocuklar arasında eşcinsellik ile mastürbasyonu teşvik etmekle suçladı.

Bolsonaro DSÖ'yü çocuklarda mastürbasyonu teşvik etmekle suçladı!

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump gibi koronavirüsü ciddiye almamakta ısrar ederken Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) hedef aldı.

BM'ye bağlı DSÖ'nün teşvik ettiği evde kalma ve sosyal mesafe kurallarını sorgulamakla kalmayıp protesto eden Bolsonaro, Facebook paylaşımında DSÖ'yü çocuklar arasında eşcinsellik ile mastürbasyonu teşvik etmekle suçladı.

Suçlamasını neye dayandırdığını belirtmeyen aşırı sağcı lider, daha sonra paylaşımını sildi.

Brezilya Devlet Başkanı, sosyal medyada dolaşan DSÖ'nün böyle teşviklerde bulunduğu iddialarıyla bağlantılı paylaşımında şunları söyledi:

"İşte bazılarının benden koronavirüsle ilgili tavsiyelerine uymamı istediği Dünya Sağlık Örgütü bu. Eğitim politikası rehberliklerini de izlememiz gerekiyor mu? 0-4 yaş arası çocuklar için bedenlerine dokunduklarında zevk ve tatmin, mastürbasyon, 4-6 yaş arası çocuklar için olumlu cinsiyet kimliği, erken çocuklukta mastürbasyon, eşcinsel ilişkiler, 9*12 yaş arası için ilk cinsel deneyim."

Bolsonaro'nun danışmanlarından Arthur Weintraub öncesinde şöyle tweetlemişti:

"DSÖ'nün 0-4 yaş arası çocuklara 'mastürbasyon, zevk ve keyif, kendi bedenine dokunmak ve cinsiyet ideolojisi' eğitimi verilmesini tavsiye eden rehberlik kuralları var. Bu doğru mudur?"

İddianın kökeni, Almanya'nın Federal Sağlık eğitimi Merkezi ve DSÖ'nün Avrupa şubesi tarafından yayımlanan 2010 tarihli, 'Avrupa'da Cinsel Eğitim Standartları' başlıklı kılavuza dayandığı sanılıyor.

Kılavuzun kısa bir bölümünde çocukların kendi bedenlerini keşfetmesinin o yaşa özgü olduğu söyleniyor ve ebeveynler ile eğitimcilere çocukların kendileri dokunmaları ve cinselliği merak etmelerinin normal olduğu telkin ediliyor. Ama 'Tropik Trump' lakaplı Bolsonaro'nun ortaya attığı gibi böyle davranışları teşvik etmeye çağırmıyor.

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