HABER

Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: "Ya bu noktaya gelecekler (müzakere masası) ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz" "İran 2015'teki nükleer anlaşmanın dışına çıkarak 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum sınırını aşarsa tüm seçenekler masada olacak"

KUDÜS (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde Washington'un bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulayabileceği tehdidinde bulundu.

Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinin ardından yaptığı açıklamada Bolton, Washington-Tahran hattında tırmanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Bolton, Rusya ile ABD'nin bölgede, özellikle de Suriye'de İran'a karşı mücadele konusunda beraber çalıştıklarını ifade ederek, "Ruslar birçok defa İran güçlerinin Suriye'den ayrıldığını görmek istediklerini dile getirdi. Bu üçlü zirvede de ülkeler (ABD-Rusya-İsrail) bunun gerçekleşmesi için bir yol bulmaya çalıştı." dedi.

ABD'nin İran'daki rejimi değiştirme niyeti olup olmadığına yönelik bir soruya Bolton, "Bu, ABD'nin politikası değil." cevabını verdi.

- Tüm seçenekler masada

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumda 300 kilogram sınırını aşmasının "büyük bir hata" olacağını dile getiren Bolton, "İran 2015'teki nükleer anlaşmanın dışına çıkarak 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum sınırını aşarsa tüm seçenekler masada olacak." diye konuştu.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar sayesinde İran'ın müzakere masasına döneceğine inandığını söyleyen Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz." şeklinde konuştu.

Bolton, İran'ın davranışlarını değiştirmeye hazır olduğuna yönelik herhangi bir işaret vermediğini, bu nedenle de Tahran yönetimini müzakere masasına dönmeye teşvik etmek amacıyla Washington'un bu ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini kaydederek, "İran çözüm konusunda ciddi olsaydı nükleer silahların yayılma anlaşmasını ihlal etmez, güçlerini diğer ülkelerde savaştırmazdı. İşte bu nedenle yaptırımları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken, ABD ise uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
Yaralı geyik tedavi edildiYaralı geyik tedavi edildi
Tarımsal alanda geliştirilen ürün seçenekleri çiftçilere anlatıldıTarımsal alanda geliştirilen ürün seçenekleri çiftçilere anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolto İRAN

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Balıkesir'de korkutan orman yangını

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.