Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken sözler! 'Kimse buna şaşırmasın' diyerek önümüzdeki haftayı işaret etti

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu seçimlerde aday olacağım. Şu anda bağımsız olarak girmeyi planlıyorum" sözleri gündem olmuştu. Özcan yaptığı yeni açıklamada "Şartlar olgunlaşırsa CHP'nin adayı olacağım. CHP olmazsa da bağımsız aday olarak yoluma devam edeceğim. Meydan okumaysa meydan okuma" diye konuştu.

"KİMSE BUNA ŞAŞIRMASIN"

Partiden ihracının iptali için açtığı davada bugün karar çıkacağını ifade eden Özcan şunları ifade etti:

"Bugünkü davada CHP'ye dönmem yüksek ihtimal. Çıkacak karar da kesin olacak. Önümüzdeki hafta Bolu İl Kongresi var, Kılıçdaroğlu bu arada beni tekrar partiden atmazsa belki de önümüzdeki hafta CHP'nin kurultay delegesi olarak seçilebilirim, kimse buna şaşırmasın.

"MEYDAN OKUMAYSA MEYDAN OKUMA"

Özcan açıklamasının devamında "Mahkeme ile geri dönsem de Kılıçdaroğlu ve anlayışı devam ettiği sürece aday olamayacağım. Ancak değişim olursa bu olabilir. İki anket yaptırdım, Bolu halkı beni bağrına basmaya devam ediyor, 'Bağımsız aday da olsa oy vereceğiz' diyenler benim tahminimin de ötesinde. Şartlar olgunlaşırsa CHP'nin adayı olacağım. CHP olmazsa da bağımsız aday olarak yoluma devam edeceğim. Meydan okumaysa meydan okuma" diye konuştu.

"KEMAL BEY'İ FAVORİ OLARAK GÖRÜYORUM ANCAK..."

Yeni Asır'dan Şenol Kantürk'ün haberine göre Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'den ya da bağımsız aday olarak seçilemezsem de ki henüz 50 yaşındayım, siyaseti bırakacağım. Bunu son 5 seçimi kazanmış biri olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu gibi o koltuğa tutunacak ve sarılacak bir adam değilim. 8 yıl vekillik yapmışım 5 yıldır da belediye başkanıyım. Bolu halkı beni haftanın 7 günü çalışmama rağmen seçmiyorsa burada artık benim misyonum tamamlandı demektir" dedi. CHP İstanbul İl Kongresi'nin partideki kurultay sürecini etkileyeceğini ifade eden Özcan, şöyle devam etti: "Ancak yine de Kemal Bey, yüzde 90'ın üzerinde favori. Genel Başkanı koltuktan indirmek kolay değildir. Çünkü üyeye sormuyorsunuz, sade delegelere sormuyorsunuz kurultay delegelerine soruyorsunuz. Kurutlay delegesi arkadaşlar yanlış anlamasın ama onlardan bir hak ederek kurultay delegesi olanlar var ve bir de belli vaatlerle kurultay delegesi yapılmış olanlar var. Bir kısmı belediye başkanlarının kontrolünde, bir kısmı da milletvekillerinin kontrolündedir. Yani onların en güvendikleri adamlardır. Dolayısıyla Özgür Bey daha az imza ile aday olarak girip daha çok oy alacaktır, bu kesin. Muharrem İnce de CHP kurultayına 174 imzayla girip aday olmuştu ama salondan 415 oyla çıkmıştı. Kemal Bey 1200 imza ile girip 740 oyla salondan çıkmıştı. Özgür Bey de diyelim ki, 200 imza ile girse bile 500 oy alır. Kemal Bey'i favori olarak görüyorum ancak 'İnşallah yanılırım' da diyorum."

