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  4. Bolu'da gıda zehirlenmesi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Bolu'da gıda zehirlenmesi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

21.06.2023 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bir restoranda yemek yiyen 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Bolu'da gıda zehirlenmesi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Kent merkezindeki bir restoranda yemek yiyen, aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 21 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastanelere gitti.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

11 kişi müdahalenin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunmayan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi. (AA)

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