Bolu'da göz doktoru saldırıya uğramıştı! İfadesi ortaya çıktı... ''Öğleden sonra gelin'' dediği için saldırmış

Bolu’da, tartıştığı doktorun burnunu kırdığı için tutuklanan Y.E.D. (24) ifadesinde doktoru darp etmediğini belirterek, “Doktorun bize ‘Öğleden sonra gelmeniz lazım’ demesi üzerine tartışma yaşadık” dedi.

Emre B.’nin şahıstan şikayetçi olması üzerine Yunus Emre D., gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''DOKTORU DARP ETMEDİM''

İfadesinde burnunu kırdığı doktoru darp etmediğini iddia eden Yunus Emre D., "Randevu aldığımız saatte hastaneye gittik. Hastanede sıra bize gelmeyince, ne zaman bizi alacaklarını sorduk. Görevliler bize öğleden sonra gelmemizi söyledi. Doktorun bize ‘Öğleden sonra gelmeniz lazım’ demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darp etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

(İHA)

