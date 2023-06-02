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Bolu'da kan donduran cinayet! Her satırı korkunç... 'Dereye kadar yavaş yavaş götürerek...'

02.06.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da akıllara durgunluk veren bir cinayet gerçekleşmişti. Evlilikleri boyunca sürekli şiddet gördüğünü iddia eden kadın kocasını öldürdü. Yargıya taşınan olayda Mürüvet Ö.'nün ifadeleri adeta kan dondurdu. Olayda mahkeme köyde keşif kararı aldı.

Bolu'da kan donduran cinayet! Her satırı korkunç... 'Dereye kadar yavaş yavaş götürerek...'

Bolu'nun Gerede ilçesinin Hacılar Köyü'nde gerçekleşen cinayet için köyde keşif yapıldı. Sanık Mürüvet Ö. köye cezaevinden jandarmanın güvenlik önlemleri altında getirildi. Sanık Mürüvet Ö., cinayet günü yaşanan her şeyi uygulamalı olarak mahkeme heyetine aktardı.

"CESEDİ SÜRÜKLEYEREK EL ARABASINA KOYDUM VE..."

Kocasının cesedini sürükleyerek merdivenden indirdiğini aktaran sanık Mürüvet Ö., "Merdivenlerin bitiminde bulunan el arabasına koydum. Oradan dereye kadar yavaş yavaş götürerek, dereye attım” dedi.

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Kocasından evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ifade eden Mürüvet Ö., olay günü de saatlerce şiddet gördüğünü belirterek, “Beni dövmeye başladı. Kanepenin altından silahı almaya çalıştığını fark ettim. O anda kovanın içerisinden bir tane odun alıp. Sağ elimle bir defa boynuna vurdum. Kanepenin üzerine düştü. Kanı yere akmış. Fark etmedim. Kanları, jandarma gelince fark ettim. Evde herhangi bir temizlik yapmadım. Odunu da sobaya attım. Sabah 7 gibi onu plastik çadıra sardım. Daha önce size keşif yerinde anlattığım gibi merdivenlerden sürükleyerek aşağı indirdim. Merdivenlerin bitiminde bulunan el arabasına koydum. Oradan dereye kadar yavaş yavaş götürdüm. Derenin kenarında çadırı açarak, Metin Ö.’yü dereye attım” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Bolu'da 59 yaşındaki Metin Ö., 28 Aralık 2021 yılında kaybolmuş, cansız bedenine 31 Aralık'ta dere kenarında ulaşılmıştı. Metin Ö.'nün evindeki incelemelerde kan bulunmuş, cinayeti eşi Mürüvet Ö.'nün işlediği ortaya çıkarılmıştı.

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