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  4. Kamyonet ünlü sanatçının yeni yaptırdığı evin bahçesine daldı! Otomobille çarpıştı, otobüs durağını parçaladı, 50 metre sürüklenip...

Kamyonet ünlü sanatçının yeni yaptırdığı evin bahçesine daldı! Otomobille çarpıştı, otobüs durağını parçaladı, 50 metre sürüklenip...

02.06.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet önce kafenin köşesine ardından otobüs durağını parçalayarak ünlü sanatçı Halil Ergün’ün yeni yaptırdığı evin bahçesine daldı. Kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Kamyonet ünlü sanatçının yeni yaptırdığı evin bahçesine daldı! Otomobille çarpıştı, otobüs durağını parçaladı, 50 metre sürüklenip...

Feci kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kontrolündeki kamyonet seyir halindeyken, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

OTOBÜS DURAĞINI PARÇALADI

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir kafenin duvarına ardından otobüs durağını parçaladı.

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HALİL ERGÜN'ÜN YENİ YAPTIRDIĞI EVİN BAHÇESİNE DALARAK DURABİLDİ

50 metre sürüklenen araç, ünlü sanatçı Halil Ergün’ün yeni yaptırdığı evin bahçesine dalarak durabildi.

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İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sürücünün olay yerinden kaçtığını tespit ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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trafik kazası Bursa İznik Halil Ergün kamyonet

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