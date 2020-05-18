HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Bolu'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Bolu Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.

Bolu'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplandı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı (Hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı var?)Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı (Hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı var?)

Kaynak: DHA

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğ köfteci kaza geçirdi

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
TSK'da Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti! (Cihat Yaycı kimdir? Cihat Yaycı neden istifa etti?)

Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti!

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi yattı mı?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı

Arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı! Korkutan açıklama: Geçen yılki vaka sayısının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

74 yaşındaki adam koronavirüsü 2 kez yendi

5 yıldır dışarı çıkmıyor! Koronavirüsü 2 kez yendi

Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.