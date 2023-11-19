HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın 20 Kasım 2023 Bolu'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın 20 Kasım 2023 Bolu'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

19.11.2023 18:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da okullar tatil mi ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Yurt genelini esir alan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kasım ara tatilinin bitmesinin ardından 20 Kasım Pazartesi(yarın) günü tüm okullarda ders başı yapılacaktı. Fakat bir bir il valiliklerinden okulların tatil olduğuna dair açıklamalar gelmeye başladı. Bolu'da okullar tatil mi ve Bolu Valiliği Twitter hesabı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Bolu'da okullar tatil mi?

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın 20 Kasım 2023 Bolu'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

Bolu'da okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Bolu Valiliği Twitter hesabından konuya dair bir açıklama geldi. Bolu'da eğitim gören binlerce öğrenci yarın Bolu'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte valilikten gelen açıklama ve Bolu'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde devam eden şiddetli yağış ve fırtına kimi yerlerde kar yağışına dönmüş durumda. Bolu Tüneli'nin de kar yağışı nedeniyle kapanması sonrasında Bolu'da okullar tatil mi merak ediliyor.

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Bolu Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"DUYURU

İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

62c0e4c0-aa67-411a-bf46-7835aefc095e

YARIN 20 KASIM 2023 BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında Bolu'da yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bolu'da eğitim öğretime 21 Kasım Salı günü başlanacak.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEM'de zincirleme kaza! 3'ü çocuk 7 kişi yaralandıTEM'de zincirleme kaza! 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Boş daireyi ilaçlattı, 4 kişinin zehirlenmesine sebep olduBoş daireyi ilaçlattı, 4 kişinin zehirlenmesine sebep oldu
Kahvehanede silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar varKahvehanede silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
hava durumu okullar tatil mi
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Tehdit etmişlerdi! İsrailli şirketin gemisini ele geçirdiler

Tehdit etmişlerdi! İsrailli şirketin gemisini ele geçirdiler

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame!

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame!

400 milyon liralık vurgun! Ucuz otomobil almak isterken dolandırıldılar

400 milyon liralık vurgun! Ucuz otomobil almak isterken dolandırıldılar

Genç yarış motoru sürücüsünün feci ölümü: Vücut bütünlüğü bozuldu!

Genç yarış motoru sürücüsünün feci ölümü: Vücut bütünlüğü bozuldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.