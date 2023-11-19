BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın 20 Kasım 2023 Bolu'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

Bolu'da okulların tatil olup olmadığı merak edildi. Bolu Valiliği Twitter hesabından konuya dair bir açıklama geldi. Bolu'da eğitim gören binlerce öğrenci yarın Bolu'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte valilikten gelen açıklama ve Bolu'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yurt genelinde devam eden şiddetli yağış ve fırtına kimi yerlerde kar yağışına dönmüş durumda. Bolu Tüneli'nin de kar yağışı nedeniyle kapanması sonrasında Bolu'da okullar tatil mi merak ediliyor.

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Bolu Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"DUYURU

İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

YARIN 20 KASIM 2023 BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında Bolu'da yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bolu'da eğitim öğretime 21 Kasım Salı günü başlanacak.





