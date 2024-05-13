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  4. Bolu'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Bolu'da zincirleme kaza! Yaralılar var

13.05.2024 00:29
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Bolu'da, D-100 yolunda, trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Kartalkaya ışıklı kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde kırmızı ışıkta bekleyen Murat A. yönetimindeki cipe arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki otomobil ve Tüzün D. idaresindeki otomobil çarptı.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI!

Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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