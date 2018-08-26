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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Gerede istikametine seyreden Hüseyin Y. idaresindeki 34 FV 3438 plakalı kamyonet, Kemal K. yönetimindeki 14 KH 521 plakalı otomobil ve Mert A'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde otomobildeki Melek K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü Hüseyin Y'nin yara almadığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mert A, Şerife K, Ebubekir K. ve Ali K. ile motosiklet sürücüsü Mert A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Bolu Kaza zincirleme kaza trafik kazası

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