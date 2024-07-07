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  4. Bolu Dağı ezberi bozuldu: Sosyal medyada Belediye Başkanı Özlü'ye destek yağıyor! "İsmi yanlış biliniyor, burası Düzce Dağı"

Bolu Dağı ezberi bozuldu: Sosyal medyada Belediye Başkanı Özlü'ye destek yağıyor! "İsmi yanlış biliniyor, burası Düzce Dağı"

07.07.2024 15:03
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Bolu DağıDüzce Dağı mı? Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biriyle ilgili Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün paylaşımı yepyeni bir tartışma başlattı. Özlü'nün iddiasına göre Bolu Dağı'nın ismi yanlış biliniyor! Sosyal medyada Bolu Dağı tartışmasına yorum yağdı.

Bolu Dağı ezberi bozuldu: Sosyal medyada Belediye Başkanı Özlü'ye destek yağıyor! "İsmi yanlış biliniyor, burası Düzce Dağı"

İstanbul ve Ankara'yı bağlayan tüneliyle şehirlerarası yolcuların en sık kullandığı güzergahlardan biri olan Bolu Dağı'nın ismi polemik konusu oldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den iki ilde birden geniş yankı uyandıracak bir çıkış geldi.

"BOLU DAĞI" ASLINDA "BOLU" DAĞI DEĞİL Mİ?

Türkiye'nin en yoğun kullanılan geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın coğrafi konumuna dikkat çeken Başkan Özlü "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de "Bolu Dağı" ismidir" diyerek sosyal medya hesabından isim tartışması başlattı.

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"DAĞ DÜZCE TARAFINDA"

"Aslında Bolu tarafında "dağ" yoktur" diyen Faruk Özlü, "Bolu tarafı 'ovadır'. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır" diyerek Bolu Dağı'nın isminin yanlış konduğunu savundu.

"BU YANLIŞI DÜZELTELİM" DEYİP ÇAĞRI YAPTI

Özlü ayrıca "Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin" diyerek Bolu Dağı'nın Düzce bağlantısına bir başka yönden daha dikkat çekti.

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Dağın isminin değişmesi konusunda çağrı yapan Özlü, paylaşımını "Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı "Düzce Dağı" şeklinde sonlandırdı.

DESTEK MESAJLARI GELDİ: KESİNLİKLE DOĞRU TESPİT

Özlü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

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  • "Şiddetli geçimsizlik sonucu ayrılan sınırlar. Akçakoca bizde, Bolu Dağı onlarda kaldı Başkan. Olan Abant’a oldu."
  • "Kesinlikle doğru tespit. Düzce Dağı olarak değiştirelim."
  • "Doğru söylüyorsun başkanım isim için gerekeni yapın."
  • "Bolu'nun bundan haberi var mı"
  • "1999 öncesine kadar Bolu ilinin ilçesiydik. O yüzden il ismi üzerinden bu isim verilmiştir. Kaynaşlı tarafına Düzce Dağı tabelası törenle asalım. Ancak Ankara'dan izin alınmasi gerektiğini düşünüyorum. Onu da siz halledersiniz diye umuyorum.Tespitiniz çok doğru."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Express


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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce bolu dağı
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