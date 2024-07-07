Bolu Dağı ezberi bozuldu: Sosyal medyada Belediye Başkanı Özlü'ye destek yağıyor! "İsmi yanlış biliniyor, burası Düzce Dağı"

İstanbul ve Ankara'yı bağlayan tüneliyle şehirlerarası yolcuların en sık kullandığı güzergahlardan biri olan Bolu Dağı'nın ismi polemik konusu oldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den iki ilde birden geniş yankı uyandıracak bir çıkış geldi.
Türkiye'nin en yoğun kullanılan geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın coğrafi konumuna dikkat çeken Başkan Özlü "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de "Bolu Dağı" ismidir" diyerek sosyal medya hesabından isim tartışması başlattı.
"Aslında Bolu tarafında "dağ" yoktur" diyen Faruk Özlü, "Bolu tarafı 'ovadır'. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır" diyerek Bolu Dağı'nın isminin yanlış konduğunu savundu.
Özlü ayrıca "Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin" diyerek Bolu Dağı'nın Düzce bağlantısına bir başka yönden daha dikkat çekti.
Dağın isminin değişmesi konusunda çağrı yapan Özlü, paylaşımını "Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı "Düzce Dağı" şeklinde sonlandırdı.
Özlü'nün paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da geldi. İşte o yorumlardan bazıları: