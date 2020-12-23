HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'daki parkta genç kız dehşeti yaşadı! Arkasından yaklaşıp bıçakla saldırdı

Bolu'daki parkta genç kız dehşeti yaşadı! Arkasından yaklaşıp bıçakla saldırdı

23.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bolu'daki parkta genç kız dehşeti yaşadı! Arkasından yaklaşıp bıçakla saldırdı

Bolu'daki bir parkta yürüyen 24 yaşındaki genç kız, dehşeti yaşadı. Arkasından yaklaşan saldırgan tarafından 3 yerinden bıçaklanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Korkunç lay, saat 11.00 sıralarında Karaçayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı’nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.’nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. M.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BIÇAK, ÇİMENLERİN ÜZERİNDE BULUNDU

Polis ekipleri genç kızı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Park içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan bıçağı çimenlerin üzerinde buldu.

park

'BİR ANDA BACAĞIMDA ACI HİSSETTİM'

Yaralı halde hastaneye götürülen M.C.’nin ilk ifadesinde, “Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişinin yanıma yaklaştıktan sonra bir anda bacağımda bir acı hissettim. Arkamı döndüğümde bıçağı 2 kez daha bana doğru salladı. Elimden ve diğer bacağımdan da yaralandım. Çığlık atmaya başlayınca parktakiler yanıma geldi. Beni bıçaklayan kişi de kaçtı” dediği öğrenildi.

bıcak

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Zengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılarZengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılar
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İzmir'de ilginç olay! Sokağı tel örgüyle kapattı

Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte sterlin ile dolandırdılar

Zengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılar

Kastamonu'da koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Aydın’da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi

Aydın'da deprem

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.