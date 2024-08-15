Bolu'daki yangının dumanı Eskişehir'de gökyüzünü kapladı! Güneş kızıla döndü

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın, saat 13.00 sıralarında Mudurnu ile Göynük arasında kalan Alanköy mevkiinde meydana geldi. İki ilçe arasındaki sınırda bulunan ormanda yangın çıktı. Alevlerin rüzgarında etkisiyle yayılmasının ardından bölgeye Bolu, Göynük ve Mudunu’dan itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler ile ekipler sevk edildi.

ESKİŞEHİR'E ULAŞTI!

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde öğle saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçrarken, yükselen yoğun duman, kısa sürede Eskişehir’e ulaştı.

Kentte gökyüzü duman tabakasıyla kaplandı. Güneşi kapatan yoğun duman tabakası, şehri karanlığa gömerken, güneş ise kızıla döndü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır