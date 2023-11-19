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BOLU YOLU AÇIK MI? Bolu Tüneli kapalı mı, neden kapalı? İşte 19 Kasım Bolu Dağı son durum bilgisi

19.11.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Bolu yolu açık mı değil mi sürücüler tarafından merak ediliyor. Kar yağışının şiddetini artırmasının ardından Bolu Tüneli'ni kullanacak olan sürücüler 'Bolu Tüneli açık mı, Bolu Tüneli neden kapalı son dakika' gibi konuları araştırıyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Peki, BOLU YOLU AÇIK MI? Bolu Tüneli kapalı mı, neden kapalı? İşte Bolu Dağı son durum bilgisi

BOLU YOLU AÇIK MI? Bolu Tüneli kapalı mı, neden kapalı? İşte 19 Kasım Bolu Dağı son durum bilgisi

Bolu Tüneli yol durumu merak ediliyor. Yoğun kar yağışı ve kötü hava şartları nedeniyle Bolu'da yarın okullar tatil edildi. Bolu yolunu kullanacak olan vatandaşlar yol durumunu sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde de heyelan riski nedeniyle kapatılan Bolu Tüneli'nin açık olup olmadığı araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu yolunda trafikte aksamalar meydana gelse de herhangi bir kapatma durumu bulunmuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

BOLU YOLU AÇIK MI? BOLU TÜNELİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte sıklıkla aksamalar yaşansa da Bolu Tüneli'nin trafiğe kapalı olmasıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Şu anda trafik ağır akıyor da olsa Bolu yolu trafiğe açık durumda.

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Bolu Tüneli'nin trafiğe kapanması gibi bir durumun oluşması ve resmi bir açıklama gelmesi halinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

BOLU DAĞI SON DURUM BİLGİSİ

Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesiminde trafiğin ağır ilerlemesine neden oluyor.

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Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

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