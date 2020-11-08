HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 10 gözaltı

Bolu’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

Bolu’da, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.Olay, dün saat 22.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi’nde meydana geldi.

Bolu’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 10 gözaltı

Bolu’da, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada M.M. ve O.Ç. bacaklarından yaralandı. Mermi ve saçmaların isabet ettiği 2 kişi kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralıların arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavganın ardından olay yerinde kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Gece boyunca olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler silahlı kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.
İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bolu’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 10 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkürBakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkür
Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir
En Çok Okunan Haberler
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Acı gerçeği öğrenen adamın dünyası başına yıkıldı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Biden'a müjdeyi böyle verdi: Başardık
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
Diğer Haberler
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Oylum Talu yaşadıklarını anlattı
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Türkiye'den ilk tepkiler: Şuşa zaferi kutlu olsun
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
Adana'da DEAŞ operasyonu! 19 kişi gözaltına alındı
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkür
Bakan Selçuk'tan öğretmen ve müdürlere teşekkür
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de korkutan deprem
Bakan Koca’dan “havalar soğudu” paylaşımı
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! 'Havalar soğudu'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.