HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

Bolu'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Bolu'da, dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kıbrıscık ilçesi Karacaören köyünde yaşayan Nazmiye Erfiliz (84) ve Huriye Mamur'un (80) paralarını, evlerine su arıtma cihazı takma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen sanık Emrah Akgül, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, mağdur Huriye Mamur ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık Akgül, dolandırıcılık yapmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Mamur, "Beni dolandıran bu adam. Arkadaşın 1000 lirasını, benim de 470 liramı arıtma cihazı takacağım diye dolandırdı. Bizleri dolandıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa 2 bin 280 lira adli para cezası verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
Bu sorular tuzağa düşürüyor!Bu sorular tuzağa düşürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da bir deprem daha!

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu!

Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

5 yaşındaki Mira'dan depremzedelere duygusal mektup

Bursa'da beş milyonluk Tevrat’ı satarken suçüstü yakalandı! Serbest kaldı

Değeri dudak uçuklattı! Bursa'da ele geçirildi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İBB önündeki 'Yaşam Nöbeti' sona erdi

İBB'nin kararı sonrası eylemlerine son verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.