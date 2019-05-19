Bolu'da fener alaylı 19 Mayıs kutlaması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, CHP Bolu İl Başkanlığı ve Bolu Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı ile kutlandı.

CHP Bolu İl Başkanlığı ve Bolu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan kalabalık ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Kent Meydanı’na kadar marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ön safında Atatürk portresi ve Türk Bayrağı yer aldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk flamalarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Mustafa Kemalin askerleriyiz' sloganları attı. Fener alayına katılan motosikletliler de renkli görüntüler oluşturdu. Sokaktaki vatandaşlar korteji cep telefonlarıyla görüntüledi.

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