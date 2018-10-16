Bolu'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonda 64 şişe kaçak içki ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde kaçak içki depolandığı ihbarı üzerine, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Eve gerçekleştirilen operasyonda 64 şişe kaçak içki, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. (49) ve A.E. (48) gözaltına alındı.
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