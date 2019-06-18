HABER

Bolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-100 karayolunda gece saatlerinde dereye uçan otomobildeki 3 kişi, aracın kapıları açılmayınca boğuldu.

Bolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, D-100 karayolunda gece saatlerinde dereye uçan otomobildeki 3 kişi, aracın kapıları açılmayınca boğuldu. Sabah saatlerinde fark edilen otomobilden 3 kişinin cesedi çıkarıldı.
D-100 Karayolu üzerinden Ankara yönüne seyir halinde olan Murat Deniz (26) yönetimindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, saat 03.30 sıralarında kontrolden çıkarak Aktaş köyü mevkiinde yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı sabah saatlerinde bölgede denetim yapan karayolları ekipleri fark etti. Durum AFAD, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Dereye giren AFAD ekipleri, sulara gömülmüş ters haldeki otomobilin içinde bulunan 3 kişinin boğulduğunu belirledi. Araç, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde araçta yaşamını yitirenlerin sürücü Murat Deniz, Atilla Holat (51) ve Güllüşan Holat (73) olduğu belirlendi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölüBolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölüBolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölüBolu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüşKayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş
Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışıDerecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.