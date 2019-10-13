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Bolu'da otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kazada sürücü ile aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Abdulkadir Özer idaresindeki 41 ADG 040 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Naime ve Rafet Özer hayatını kaybetti, yaralanan Betül Özer ile Fehime Karakoç Gerede Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu arada, ikaz sesinin duyulmaması için emniyet kemerinin sürücünün arkasından bağlanarak sabitlenmiş olması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

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