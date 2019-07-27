Bolu'da şüpheli ölüm

Bolu'da kendisinden bir haftadır haber alınamayan kişi, Gölköy Sulama Barajı gölünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölköy Sulama Barajı gölünde bir ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan cesedin, bir haftadır kendisinden haber alınamayan Bayram Kahveci'ye (51) ait olduğu belirlendi.

Savcının ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kahveci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

