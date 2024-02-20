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Bomba iddia... Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayında anlaşmalı olarak boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Demet Özdemir, son olarak İtalyan sevgilisinden de ayrılmıştı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özdemir'in Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle. birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bomba iddia... Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle...

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir hakkında ortaya çıkan aşk iddiası magazin gündemini salladı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede boşanan Özdemir'in boşanmanın ardından Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

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Mutluluğu kısa süren ünlü oyuncunun şimdilerde Aleyna Tilki'nin eski sevgilisiyle birlikte olduğu iddia edildi. Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Özdemir, gönlünü Kadir Güneş'e kaptırdı.

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İddialara göre; Kadir Güneş ile bir ay önce aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir yeni sevgilisiyle geçtiğimiz hafta İngiltere'ye gitti. Romantik bir tatil yapan ünlü çift İstanbul'a döndü.

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Youtube


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