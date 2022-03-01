Bombaların babasını kullandılar! Dünyayı savaşa sürükleyen Vladimir Putin için korkunç iddia: 'Organları buharlaştırıyor'

Rus ordusunun Ukrayna'da vakum bombası kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmede henüz bir anlaşma sağlanamadı. Ateşkes görüşmeleri devam ederken bile Rusya, başkent Kiev'i vurmaya devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşının altıncı gününde ortaya farklı bir iddia atıldı.

'PUTİN TALİMAT VERDİ' İDDİASI! 'BOMBALARIN BABASI...'

Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Oksana Markarova, ABD Kongre üyeleriyle yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın vakum bombası kullandığını iddia etti.

'Bugün Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım tahmin edilenden çok daha fazla' dedi.

ORGANLARI BUHARLAŞTIRIYOR!

Rusya'nın kara birliklerinin beklenenden daha yavaş ilerlediği için Rusya'nın organları buharlaştırabilen, iç organları ezebilen yıkıcı silah kullanmaya başlayacağına dair korkular artmıştı.

Bu bomba türü, patladıktan sonra bir parçası olarak atmosferi kullandığı için 'vakum bombası' olarak da biliniyor. Şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında olan vakum bombasını ABD'nin IŞİD'E karşı kullandığı da iddia edilmişti.

