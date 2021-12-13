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  4. Borç kavgasında arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Mehmet Akif'in katili tutuklandı

Borç kavgasında arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Mehmet Akif'in katili tutuklandı

13.12.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yaşanan olayda Mehmet Akif Bingül (22), borç nedeniyle çıkan kavgada, arkadaşı N.B.Ç. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan son gelişmeye göre Mehmet Akif'i öldüren arkadaşı tutuklandı.

Borç kavgasında arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Mehmet Akif'in katili tutuklandı

Turgutlu ilçesindeki olay, dün saat 01.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Bingül ile N.B.Ç. arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bingül'ün cenazesi, dün öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

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Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli N.B.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.B.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)

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