Borç olarak verdiği paranın geri ödenmediğini söyleyen kadın intihara kalkıştı

Olay, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde yaşandı. Tefeciden 22 bin lira borç alıp, bir tanıdığına verdiği ancak geri alamadığını söyleyen Kezban S., intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, genç kadını uzun süre ikna etmeye çalıştı. Tefecilerin paralarını istediğini, kafasına silah dayandığını iddia eden Kezban S., gözyaşı dökerek parayı verdiği kişilerin kendisini kandırdığını söyledi. Polis, uzun uğraşları sonucu ikna edemediği genç kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak suya atlamadan kurtardı. Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Kezban S., Bağlar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

