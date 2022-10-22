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Borçlardan kurtulmak için yapmanız gerekenler: Doğru planı uygulayın

22.10.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçtan kurtulmak için bir sürü yöntem aranıyor. İnsanlar yüklü borçlara sahip olabiliyor. Bu borçlar ödenmedikçe can sıkıcı durumlara yol açıyor. Borçlardan kurtulmak için doğru tasarruf yöntemlerini tercih etmek gerekiyor. Borçları kapatmak için basit ve kararlı planlara ihtiyacınız olabilir. İşte en kısa sürede borçlardan kurtulmanızı sağlayacak yöntemler...

Borçlardan kurtulmak için yapmanız gerekenler: Doğru planı uygulayın

Borç her insanın dönemsel olarak yaşayabileceği durumlar arasında bulunuyor. Ev, araba alırken birçok insan borca giriyor. Ancak bu borçları öderken zorluklar yaşanabiliyor. Borçları ödeme döneminde sıkıntı yaşıyor ve borçlardan kurtulmak için yöntemler arıyorsanız aşağıda bulun basit ve kararlı planlar ile borçlarınızı daha kısa süre içerisinde kapatabilirsiniz.

BORÇLARDAN KURTULMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN PLANLAR

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  • Tüm borçlarınızı yazın... Unuttuğunuz bir borç kalmasın.
  • Bir bütçe defteri oluşturun. Yapacağınız tüm ödemeleri ve harcamaları kayıt altına alın, aynı şekilde gelirlerinizi de yazın.
  • Borç ödemeye ilk olarak en acil olan borç ile başlayın.
  • Acil olan yoksa motivasyonunuzu yükseltmek adına en düşük tutarlı borcunuz ile başlayabilirsiniz.

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  • Borçlar bitene kadar kredi kartı yerine banka kartı ile alışveriş yapın. Böylece olmayan parayı harcayıp yeni bir borçlanma yapmazsınız.
  • Yaptığınız bütçede yazdığınız giderler kısmını ve kredi kartı ekstrelerinizi inceleyip, nelerden tasarruf edebileceğinizi belirleyin.
  • Bazı borçları kısa zamanda ödemeniz mümkün gözükmüyorsa önce yapılandırmayı deneyin. Bu mümkün değilse satabileceğiniz mal varlıklarınızla ilgili bir değerlendirme yapın.
  • Unutmayın her borç biter. Sabırlı olun ve borç kapama planınıza sadık kalın.
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