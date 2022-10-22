Borçlardan kurtulmak için yapmanız gerekenler: Doğru planı uygulayın

Borç her insanın dönemsel olarak yaşayabileceği durumlar arasında bulunuyor. Ev, araba alırken birçok insan borca giriyor. Ancak bu borçları öderken zorluklar yaşanabiliyor. Borçları ödeme döneminde sıkıntı yaşıyor ve borçlardan kurtulmak için yöntemler arıyorsanız aşağıda bulun basit ve kararlı planlar ile borçlarınızı daha kısa süre içerisinde kapatabilirsiniz.

BORÇLARDAN KURTULMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN PLANLAR

Tüm borçlarınızı yazın... Unuttuğunuz bir borç kalmasın.

Bir bütçe defteri oluşturun. Yapacağınız tüm ödemeleri ve harcamaları kayıt altına alın, aynı şekilde gelirlerinizi de yazın.

Borç ödemeye ilk olarak en acil olan borç ile başlayın.

Acil olan yoksa motivasyonunuzu yükseltmek adına en düşük tutarlı borcunuz ile başlayabilirsiniz.