Boris Johnson: İngiltere’nin yoğun bakıma kaldırılan başbakanı kimdir?

Boris Johnson, İngiltere'de koronavirüsün yayılmaya başladığı günlerde yeterli önlemi almayarak "sürü bağışıklığı" yöntemini uygulamakla eleştirilmişti.

Johnson, bu açıklamasından sonra iki hafta içinde alınan önlemleri adım adım artırmış ve sonunda sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti.

Peki Başbakan Johnson'ın siyasi geçmişi nasıl? İşte gazetecilikten siyasete uzanan yaşam öyküsü:

Önce gazeteci, sonra politikacı

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etti. İki gazete de muhafazakar eğilimli.

Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.

2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek sürdürdü.