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Borsa Kralı olarak bilinen Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

02.09.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nasrullah Ayan ile ilgili açıklama kardeşi Abdullah Ayan tarafından yapıldı. Canlı yayında kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayan hayatını kaybetti. Basında çıkan haberlerin ardından birçok kişi internette konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, Borsa Kralı olarak bilinen Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Nasrullah Ayan'ın ölüm haberini kardeşi Abdullah Ayan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Canlı yayında aniden fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Ayan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Peki, Borsa Kralı olarak bilinen Nasrullah Ayan kimdir? Nasrullah Ayan ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

NASRULLAH AYAN KİMDİR?

Nasrullah Ayan, 1958'de Mardin'de dünyaya geldi.

1980 yılında İsviçre’ye, 1982’de de Singapur’a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.’yi İsviçre’deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992’de Tam Sigorta’yı, Hürriyet Grubu’ndan satın aldı. 1993’te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre’de eğitim gördü. İsviçre’deki bankasının başına, ABD’de bulunan kuzeni Yunus Uca’yı getirdi.

Nasrullah Ayan, 2017 yılında ‘Borsa Kralı’ adında da bir kitap kaleme almıştır.

NASRULLAH AYAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Nasrullah Ayan, canlı yayında kalp krizi geçirmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Borsa Kralı lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan, konuk olduğu Artı Tv’nin canlı yayınında kalp krizi geçirmişti. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” demişti. Yanında kendisine yardım edebilecek birinin olup olmadığına yönelik soru üzerine eşinin yanında olduğunu belirten Ayan, teşekkür ederek yayından ayrılmıştı.

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Hastaneye kaldırılan Ayan'ın ilk önce vefat haberi gelmiş daha sonra ise Ayan’ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı öğrenilmişti.

Ayan'ın kardeşi Abdullah Ayan yaptığı açıklamada "Kardeşim ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor, dualarınızı esirgemeyin" ifadesini kullanmıştı.

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