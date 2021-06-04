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  4. Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı

Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı

04.06.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boş arazide alkol alıp çevreye rahatsızlık veren şahıslar, vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine gelen destek ekipler tarafından etkisiz hale getirilen 9 kişi gözaltına alındı.

Boş arazide alkol alan şahıslar polis ekiplerine saldırdı: 9 gözaltı

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide alkol alan kalabalık bir grubun çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdiği yönünde gelen ihbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alkol içen şahısları uyardı. Alkollü şahıslar, kendilerini uyaran iki polis memuruna saldırarak darp etti.

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9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan polis memurlarının, destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis ekiplerine saldırdığı belirlenen 9 kişi, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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polis Kocaeli
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