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Boşalma bozuklukları nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

10.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde boşalma bozukluklarının iki ayrı bölümde ele alındığını söyleyen Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez, erken boşalma ve geç boşalma tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Bazı erkeklerde erken boşalma diye tarif ettiğimiz cinsel ilişkinin kısa sürmesi yani 1 dakikadan kısa bir sürede boşalma görülmektedir. Bunun çok daha uzun sürmesi, saatlere varan boşalma süresini ise geç boşalma olarak tarif ediyoruz. Erken boşalmanın tedavisi çok daha basitken, geç boşalmanın tedavisi daha zahmetlidir.

MUTLAKA ÜROLOĞA BAŞVURUN

Erken boşalma sorununu toplumda çok daha sık görmekteyiz. Hastalar, arkadaşlar arasında edindikleri bilgilerle kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Fakat erken boşalmanın tedavisinden önce üroloğa başvurmak çok önemlidir.

BOŞALMA TEDAVİSİNDE İLAÇ DESTEĞİ

Yapısal bir problem olup olmadığının tespiti ve ciltte aşırı hassasiyet durumunun var olup olmadığının anlaşılması ya da sünnete bağlı gelişimsel problem olup olmadığının öğrenilmesi için uzman hekim kontrolü gereklidir. Eğer teşhis doğru olur ise belki ilaç kullanmadan veya çok az süre ilaç kullanarak hastaya kendi kendini tedavi etme yöntemlerini öğretiyoruz.

GEÇ BOŞALMA TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Geç boşalma sorununda ise durum biraz daha farklı. Burada hem üroloğun teşhis ve tedavisi söz konusu hem de bazı durumlarda psikolojik destek ve tedavi gerekli olabiliyor. Bütüncül olarak yaklaşarak hem ürolog hem de psikiyatristlerle beraber başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz.

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