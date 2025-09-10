KADIN

Boşanan kadınlar dikkat! AYM'den '300 gün bekleme süresi' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) boşanan kadınların yeniden evlenebilmeleri için 300 günlük bekleme süresinin iptaline ret kararı verdi.

Ufuk Dağ

Boşanan kadınları ilgilendiren karar Anayasa Mahkmesi'nde görüşüldü. Yeniden evlenebilmek için 300 bekleme süresinin iptali için ret kararı verildi.

Kadınların yeniden evlenmeleri için 300 gün beklemeleri gerekiyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) itiraz üzerine konuyu bugün ele aldı.

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesine göre; kadın, boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Erkekler için ise böyle bir süre sınırı yok. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, önüne gelen bir davada söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vardı. Mahkeme, iptal istemiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdi.

REDDEDİLDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre, boşanan kadının 300 gün evlenme yasağına ilişkin düzenlemenin iptali talebi AYM tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Anahtar Kelimeler:
boşanma aym Kadın
