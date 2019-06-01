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Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53), 2 yıl önce boşandığı eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap attı.

Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53), 2 yıl önce boşandığı eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap attı. Ağır yaralanan Güzel tedaviye alınırken, Bardakçı'nın eski eşinin yeniden evlenmesine sinirlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı.
Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikah ile yeniden evlendi. Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı da geçen hafta Konya'dan Antalya'ya geldi. Sokak sokak aradığı Asiye Güzel'in ev adresini buldu. Bu sabah sokağa gelerek, beklemeye başlayan Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap attı. Ardından da kaçtı.
DURUMU AĞIR
Yüzünün büyük bir kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri eriyen ve göğüs bölgesinde de yanıklar oluşan Asiye Güzel'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu.
FOTOĞRAFLI

Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktıBoşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktı

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