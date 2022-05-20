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Boşanma aşamasındaki Şule, eş kurbanı! Annesinin evi mezar oldu: Tartışma sonrası bıçakladım

20.05.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 1 yıllık evli olan Şule Tartuk boşanma aşamasında olduğu eşi Erkan Tartuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Annesinin evinde yaşayan Şule, Erkan Tartuk'un mutfaktan aldığı bıçakla boynundan yaralandı. Kapısı açık olan eve giren ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Şule'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, eve gelen yakınları, acı haberi alınca fenalık geçirdi. Bir süre sonra yakalanan Tartuk, konuşmak için gittiğini, yaşanan tartışma sonrası ise bıçakladığını söyledi.

Boşanma aşamasındaki Şule, eş kurbanı! Annesinin evi mezar oldu: Tartışma sonrası bıçakladım

Olay, Diyarbakır'In Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıldır evli olan Şule Akdeniz Tartuk ile Erkan Tartuk çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Şule Akdeniz Tartuk, annesinin evine gidip orada yaşamaya başladı. Erkan Tartuk bir süredir görüşmediği eşiyle konuşmak için dün akşam saatlerinde kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Erkan Tartuk, mutfaktan aldığı bıçakla eşini boynundan yaraladı. Şule Akdeniz Tartuk yere yığılırken Erkan Tartuk ise kaçtı.

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KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kavgayı duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve giren ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Şule Akdeniz Tartuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Eve gelen yakınları, acı haberi alınca fenalık geçirdi.

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''TARTIŞMA SONRASI BIÇAKLADIM''

Şule Akdeniz Tartuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Erkan Tartuk ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bağlar ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Erkan Tartuk ilk ifadesinde eşiyle konuşmak için eve gittiğini ve yaşanan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi.

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Erkan Tartuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şule Akdeniz Tartuk'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp Yenişehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

(DHA)

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