Boşanma sürecinde bu adımlara dikkat edin! Travma yaratabilir...

Boşanma kararının karşı tarafa söylenmesi ve bu kararın kavgasız kabul edilmesi karşılıklı boşanma olarak biliniyor. Ancak karşılıklı boşanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı durumlar bulunuyor.

BOŞANMA SÜRECİNDE DİKKATLİ OLUN

Boşanmaya karar verdiyseniz boşanma sürecinin ve boşandıktan sonraki hayatınızın sorunsuz işlemesini sağlayacak döneme girersiniz. Eğer çocuklar varsa bu süreçte eşinizle kavgalı ayrılmamak önemlidir. Boşanırken sizin ve çocuklarınızın hayatını etkileyecek birçok karar vermek zorunda kalacaksınız.

Kararlar karşısında soğukkanlı ve mantıklı tutum sergilemek her iki taraf için de yararlı olacaktır. Bütçe planlaması yapmak için karşılıklı oturup bütçe oluşturmaya çalışın. Bu dönemde boşanma avukatı tutmak sizin yararınıza olacaktır. Çünkü tek başınızayken, gelecekte ihtiyacınız olan şeylerden vazgeçmeyi kabul edebilirsiniz.



Sorumluluk almalı, plan yapılmalıdır. Avukatınızın dediklerine kulak verin ve kendi düşüncelerinizle en uygun yolu bulun. Boşanma sürecini uzatmanın iki tarafa da yararı olmaz. Bu dönemde yalnız olmamalısınız. Duygularınızı kontrol ederseniz süreci daha güçlü atlatırsınız.

Geçmişteki soruları tekrar tekrar düşünmeyin. Bu konu hakkında bir terapistten yardım almaktan çekinmeyin. Boşanmaya karar verdiğinizde, eşinizle evrakları nasıl almak istediklerini tartışın.



Durumu çocuklarınıza nasıl açıklayacağınıza dair düşünün. Bunun hakkında kitaplar okuyabilir, destek alabilirsiniz. Bu durumun, çocukların üzerinde travma haline gelmemesine dikkat etmelisiniz.

Eşinizle, boşanmanın ardından iletişimin nasıl kurulması gerektiğine dair konuşma yapın. Boşanmada kazanma yoktur. Sizin ve çocuklarınızın geleceğini kötü etkileyecek kararları almamak için bu süreçte dikkat edin.



