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Boşanmak isteyen eşine hayatı zehir etti! Kan donduran tehditler: "Azrail’inle dans ediyorsun"

24.04.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta M.E. (46) adlı kadın, 10 ay önce Muharrem E. (40) ile evlendi. Muharrem E.'nin sürekli şiddet uygulaması üzerine M. E. boşanmak istedi. Ancak Muharrem E., eşinin peşini bırakmadı ve tehditler yağdırdı. M. E. 36 kez uzaklaştırma kararı alsa da Muharrem E. korkunç ölüm tehditlerine devam etti: “Cezaevinde olsam bile başkaları bu işi yapar.”

Boşanmak isteyen eşine hayatı zehir etti! Kan donduran tehditler: "Azrail’inle dans ediyorsun"

M. E.'nin hayatı Muharrem E.'nin şiddeti ve tehditleriyle zehroldu. Defalarca taşınan, telefon numarası değiştiren, 36 kez uzaklaştırma kararı alan kadına Muharrem E. ulaşmayı başararak rahatsızlık vermeye devam etti. M. E., Muharrem E.'ye verilen 5 aylık hapis cezasını az bularak şu sözlerle yakındı: "Bana şiddet uyguladı, beni perişan etti. 36 kez şikayetçi oldum, 5 ay hapis cezası almış. Bu mu adalet? Ben onun daha fazla ceza almasını istiyorum. Cezaevine gittiği halde beni tehdit ediyor. Kadın ölümlerine bir yeni daha eklensin istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalsın istemiyorum." Olayın ayrıntıları ise şöyle...

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KAFASINI YERE VURDU

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta bir markette çalışan M.E. (46), bir yıl önce tanıştığı Muharrem E. (40) ile 10 ay önce evlendi. İddiaya göre daha önce kendisine iyi davranan Muharrem E., evlendikten sonra sürekli M.E.’den para isteyip vermeyince de darp etmeye başladı. M.E., eşine otomobil alıp vermesine rağmen yakıt parası, sigara parası istediğinde vermeyince yine darp edilmeye başlandı. Bunun üzerine M.E. eşinden boşanmak isterken, Muharrem E. bu kez de kadının çalıştığı markete gelip rahatsızlık verdi. Bu nedenle M.E. işinden de oldu. Muharrem E., boşanmak isteyen eşini darp edip kafasını yere vurdu.

"UNUTMA, BİR AN GELECEK VE O BEYNİN DAĞILACAK"

M.E.’nin şikayeti üzerine kocaya uzaklaştırma verilirken, daha sonra serbest kaldı. Koca bu kez de eşinin evine silahla ateş edip onu ölümle tehdit etti. M.E. eşini 3 kez şikayet etti ve uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı da onu durduramayınca kadın bu kez de Türkiye’de sürekli adres değiştirerek kaçmaya başladı. Buna rağmen zanlı, kadını bulup ölümle tehdit etmeye devam etti.

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İddiaya göre psikolojisi bozulan ve üç kez intihar girişiminde bulunan M.E., bir hastaneye yatırılarak psikolojik tedavi görmeye başladı. Hastanede tedavisinin ardından genç kadın taburcu olup zanlı kocasından kaçmak için hiç kimsenin bilmediği bir yere yerleşti. Ancak buna rağmen zanlı koca kadına bir şekilde ulaşıp tehditlerine devam etti.

"CEZAEVİNDE OLSAM DA BAŞKASI YAPAR"

Genç kadının tam 36 kez şikayetçi olduğu kocası her defasında uzaklaştırma ve adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bir süre önce polis merkezine imza vermeye gitmediği için aldığı 5 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine giren Muharrem E., çok sinirlenince kadını ölümle tehdit etmeye başladı. Sosyal medyadan isim yazmadan tehditler savuran zanlı koca, “Azrail’inle dans ediyorsun. Es geçtim sanma. Hatanın bedelini ağır ödeyeceksin. Hep bu şehirde ve bu semtteyim. Unutma, bir an gelecek ve o beynin dağılacak. Sen beni iyi tanırsın” diye yazdı.

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Ayrıca cezaevine gireceğini öğrenen koca, kadını arayarak “Cezaevinde olsam bile başkaları bu işi yapar” diye tehdit etti. M.E., kocası yüzünden birçok kez telefon numarasını da değiştirmek zorunda kaldı.

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M.E., tüm yaşadıklarından dolayı hasta olduğunu belirterek, “Bana şiddet uyguladı, beni perişan etti. 36 kez şikayetçi oldum, 5 ay hapis cezası almış. Bu mu adalet? Ben onun daha fazla ceza almasını istiyorum. Cezaevine gittiği halde beni tehdit ediyor. Kadın ölümlerine bir yeni daha eklensin istemiyorum. Çocuklarım annesiz kalsın istemiyorum” diye konuştu.

(İHA)

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