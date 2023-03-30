Boşanmalara neden oluyor! Evliliğinizde mutsuzsanız suçlusu bu hastalık olabilir

Boşanma vakaları her geçen sene giderek artıyor. Hem erkekler hem de kadınlar evliliklerinde mutsuz hissettiklerini paylaşıyorlar. Mutsuzluğa neden olan birçok etken bulunuyor. Bu etkenler arasında saygısızlık, ilgisizlik, sorumluluk bilincinin olmaması, evliliğe üçüncü kişilerin katılması yer alıyor. Ancak ortada hiçbir problem olmamasına rağmen mutlu olamayan birçok kişi bulunuyor.

Evlilikte devamlı olarak süren mutsuzluğun nedenini bulamıyorsanız anhedoni hastalığına sahip olabilirsiniz. Uzmanlar kişilerin evlilikte tatmin duygusunun neden azaldığına dair yaptıkları araştırmalar sonucunda anhedoni tehlikesine karşı uyardı.

ANHEDONİ NEDİR?

Sosyal anhedoni olarak bilinen bu durum, psikolojik bir rahatsızlıktır. Anhedoni, kişilerin evlilik sürecinde hiçbir şeyden tatmin olmamasına neden olabilmektedir. Bu durum, kişiler arasına mesafesinin girmesine, iletişim sorunlarının meydana gelmesine ve bunların neticesinde de evlilik süreçlerinin bitirilmesine neden olabilmektedir. Anhedoni rahatsızlığı iki farklı şekilde kişiler üzerinde etkili olabilmektedir.

ANHEDONİ BOŞANMALARA NEDEN OLABİLİR

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; uzmanlar motivasyon, haz beklentisi ve ilgili azalma ile kendini gösteren sosyal anhedoninin eşler arasında uyumsuzluğa ve zamanla yıkıcı ve yıpratıcı bir iletişime neden olabileceğini belirtiyor. İnsanlar sosyal canlılar olarak tanımlanmaktadır. Ancak bazı kişiler sosyal etkileşimlere daha az ilgi gösterir. Bu durum bazı yorumlarda kişilerin ait olma ihtiyaçlarının daha az olması şeklinde de yorumlanmaktadır. Kişilerde meydana gelen bu durum sosyal anhedoni ile ilişkilendirilmektedir. Ancak anhedoni, içe dönük olmak ya da sosyal kaygı taşımakla da aynı şey değildir.

İKİ FARKLI TÜRÜ BULUNUYOR

Sosyal anhedonisi olan kişiler, sosyal etkileşimlerden zevk almadıkları için bu etkileşimlere girme konusunda isteksizdir. Uzmanlar iki tür anhedoni olduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki fiziksel anhedonidir. Fiziksel anhedoni, kişinin başka bir kişinin fiziksel dokunuşu ya da herhangi bir yemeğin tadı gibi fiziksel durumlardan zevk almaması olarak tanımlanmaktadır. İkinci tür olan sosyal anhedoni ise, insanların diğer insanların arkadaşlığından ve diğer insanlarla iletişim kurmaktan daha az haz duyması olarak tanımlanmaktadır. Her iki tür anhedonide de depresyon belirtileriyle birlikte şizofreni gibi diğer ruhsal durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bazı ilaçların yan etkisi olarak da anhedoni belirtileri görülebilmektedir. Sosyal anhedoni, fiziksel anhedoniye oranla daha belirgindir.

