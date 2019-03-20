Bosna Kasabı Karadzic’e ömür boyu hapis

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic’in temyiz davasında karar açıklandı.

Temyiz davasını gören Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, Bosnalı Sırp lider Karadzic’in 40 yıllık hapis cezasını müebbet hapse çevirdi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) kurduğu Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde 24 Mart 2016 tarihli kararla soykırım dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan "Bosna Kasabı" lakaplı Radovan Karadzic’in temyiz davası görüldü.

17 Aralık 1992 tarihi itibariyle Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Bosnalı Sırp ordusunun başkomutanı olan Karadzic, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların yanı sıra 8 binden fazla Müslümanın katledildiği Srebrenitsa soykırımındaki rolü vesilesiyle de suçlu bulunmuştu.

Karadzic’in temyiz davası kararını Bosna Hersek’ten Lahey’e gelen çok sayıda şehit yakını ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi takip ediyor. Karar, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da da tarihi kütüphane binası ve Belediye Sarayı Viyeçnitsa’da vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Lahey’de Sırbistan bayrağıyla provokasyon

Lahey’de şehit yakınlarının Karadzic’e ilişkin nihai kararı bekledikleri bölgede Sırp bayrağı taşıyan bir aktivistin provokatif eylemi gerginlik oluşturdu. "Karadzic’e özgürlük" yazılı pankart ve Sırbistan bayrağı taşıyan şahsın provokasyonu Boşnak sivil toplum temsilcilerinin müdahalesiyle engellendi.

