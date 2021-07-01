HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Boston Dynamics robotları K-Pop grubu BTS ile dans etti! Milyonlar onları izledi

Boston Dynamics robotları K-Pop grubu BTS ile dans etti! Milyonlar onları izledi

01.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore merkezli Hyundai, ürettiği robotlar ile adını duyuran Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını kutlamak için robotların ünlü K-Pop grubu BTS ile dans ettiği bir video yayınladı.

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı.

K-POP GRUBU BTS İLE DANS ETTİLER

Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotların, ünlü K-Pop grubu BTS ile “I'm On It” şarkısı eşliğinde gerçekleştirdikleri dans performansı takdir topladı.

Boston Dynamics Stretch robotunu görücüye çıkardı! İşte özellikleriBoston Dynamics Stretch robotunu görücüye çıkardı! İşte özellikleri

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI

Robotların, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli grubun üyeleri ile dans yarışması yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti. Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.

İKİNCİ BİR VİDEO DAHA YAYINLAMIŞTI

Hyundai'nin satın alım sürecini tamamlamasını kutlamak için Boston Dynamics'in kendi kanalından da ikinci bir video yayınlanmıştı.

Boston Dynamics'in Spot robotları kurtlarını döktü! İşte o anlarBoston Dynamics'in Spot robotları kurtlarını döktü! İşte o anlar

Bu videoda ise Spot robotları deyim yerindeyse "kurtlarını dökmüştü."

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?Tehlike yayılıyor! BioNTech ve Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Xiaomi Mi 11 Lite büyük başarı elde ettiXiaomi Mi 11 Lite büyük başarı elde etti
Anahtar Kelimeler:
Hyundai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Beklenen gün geldi! Bu değişikliklere hazır olun

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! İlk kez konuştular

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

Yeni tehlike kapıda! "Çok açık söylüyorum" diyerek tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.