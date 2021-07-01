Boston Dynamics robotları K-Pop grubu BTS ile dans etti! Milyonlar onları izledi

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı.

K-POP GRUBU BTS İLE DANS ETTİLER

Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotların, ünlü K-Pop grubu BTS ile “I'm On It” şarkısı eşliğinde gerçekleştirdikleri dans performansı takdir topladı.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANDI

Robotların, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli grubun üyeleri ile dans yarışması yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti. Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.

İKİNCİ BİR VİDEO DAHA YAYINLAMIŞTI

Hyundai'nin satın alım sürecini tamamlamasını kutlamak için Boston Dynamics'in kendi kanalından da ikinci bir video yayınlanmıştı.

Bu videoda ise Spot robotları deyim yerindeyse "kurtlarını dökmüştü."

(İHA)

