Boston Dynamics robotları K-Pop grubu BTS ile dans etti! Milyonlar onları izledi

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı.
Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotların, ünlü K-Pop grubu BTS ile “I'm On It” şarkısı eşliğinde gerçekleştirdikleri dans performansı takdir topladı.
Robotların, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli grubun üyeleri ile dans yarışması yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti. Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.
Hyundai'nin satın alım sürecini tamamlamasını kutlamak için Boston Dynamics'in kendi kanalından da ikinci bir video yayınlanmıştı.
Bu videoda ise Spot robotları deyim yerindeyse "kurtlarını dökmüştü."
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum