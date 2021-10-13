Botoks etkisi yaratacak! Bu ev yapımı cilt maskeleri sayesinde muhteşem görüneceksiniz

Yüzümüzde özellikle göz çevresi ve boyun kısmı, kırışıklıkların en yoğun olduğu yerler. Kırışıklıkları önlemek ve var olan kırışıklıkları azaltmak için cildinize belli aralıklarla botoks etkili doğal maskeleri uygulayabilirsiniz. Hem bütçe dostu hem de iğnesiz ve cerrahi müdahalesiz bir yöntem arıyorsanız, verilecek bu tarifler tam size göre! Basit ve kolay tariflerle ciltte botoks etkisi yaratırken aynı zamanda paradan ve vakitten tasarruf edebilirsiniz. İşte sizler için hazırlanan bazı ev yapımı maskeler ve hazırlanışları...

BOTOKS ETKİLİ KAKAO MASKESİ

Özellikle kakaonun cilt gözeneklerini sıkılaştırmasından ötürü tercih edildiği söylenebilir.

Cildin nem dengesini sağlayarak ciltte yaşla beraber oluşacak çatlakları ve kırışıklıkları engeller.

1 yemek kaşığı kakao biraz pirinç unu ve süt ile karıştırılarak cilde uygulanır.

Maskenin ciltte kuruması beklenir.

Daha sonra cilt ılık suyla yıkanarak nemlendirici krem sürülür.

YUMURTA AKI MASKESİ

1 yumurta akı ve şeker karıştırılarak cilde sürülür.

10 dakika ciltte beklettikten sonra soğuk su ile durulanır.

Cildi doğal proteinler ile besleyerek yenilenmesine yardımcı olur.

Şeker doğal peeling işlevi görerek siyah noktalar ile mücadele eder.

Yumurta akı maskesi boyun bölgesini gerdirmek ve toparlamak için de kullanılabilir.

KARBONAT MASKESİ

Hem cildinizi canlandırır hem de gerginleştirir.

Biraz karbonat ve maden suyu karıştırılarak hazırlanır.

Maskeyi göz çevresine gelmeyecek şekilde tüm yüzünüze sürün.

Hassas cilde sahip olanların cildi tahriş olabileceğinden onlara tavsiye edilmez.

KEFİR MASKESİ