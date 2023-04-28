Botoks etkisi kanıtlanmış maske tarifi! Bir tutamıyla yaşlılık izlerini silip süpürüyor

Yüzdeki kırışıklar bir yaştan sonra sonra iyice belirginleşmeye başlıyor. Bu kırışıklıkları gidermek ve yeni kırışıklıkların oluşmasını önlemek için doğru cilt bakımları yapmak gerekiyor. Genç gösteren kadınların yaşlanma karşıtı bakımlarında güneş kremi detayı göze çarpıyor. Botoks etkili maske, güneş kremi ve uygun cilt serumları ile yaşlanmaya meydan okumanız mümkün.

BİLİNMEYEN GENÇLİK SIRRI

Güzellik uzmanı Lorena, botoks etkisi yaratan maskeyi şöyle açıkladı: “En güçlü ve kanıtlanmış yaşlanma karşıtı bileşenlerden biri, muhtemelen evdeki dolabınızın arkasında gizlenen zerdeçaldır. Parlak rengini, antiinflamatuar, antioksidan ve kanser önleyici özelliklere sahip biyoaktif bileşiğe borçludur.

BİRÇOK CİLT PROBLEMİNİ ÇÖZÜYOR

“Zerdeçal, pigmentasyon sorunlarını, renk atmasını, akneyi, yaşlılık lekelerini ve solgun cildi önlemek için yüze maske olarak uygulanan harika bir baharattır. Cilde maske olarak uygulanan zerdeçal anında etki ederek parlak bir parlaklık verir ve cilde yumuşak ve pürüzsüz bir dokunuş hissi verir."

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Birkaç tutam baharatı az miktarda aloe vera jeli ile karıştırarak zerdeçal tozlu yüz maskenizi oluşturabilirsiniz. Pürüzsüz bir macun haline getirin, ardından hassas göz bölgesinden kaçındığınızdan emin olarak tüm yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekletmenizi ve ardından temizleyicinizle durulayın.

Lorena ekledi: "Yüzde zerdeçal kullanmanın bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen, hafif sarımsı bir kalıntı bırakabilir ve hassas cilt tipleri önce küçük bir cilt yama testi yapmalıdır." Zerdeçal ile aşılanmış bir yüz maskesini ne sıklıkta uygulamanız gerektiğine gelince, uzmanlar haftada iki ila üç kez önermektedir.

Aloe vera jeli yerine, zerdeçal tozunu yoğurt ve balla karıştırarak da etkili sonuçlar alabilirsiniz.

