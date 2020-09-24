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  4. ’Botoks’ sonrası ölüm iddiasında genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

’Botoks’ sonrası ölüm iddiasında genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde güzellik merkezinde kalça botoksu olduktan sonra eve götürülen ve fenalaşan kadının güzellik merkezinden çıkarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beylikdüzü’nde güzellik merkezinde kalça botoksu olduktan sonra eve götürülen ve fenalaşan kadının güzellik merkezinden çıkarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yürüyerek güzellik merkezine giren genç kızın botoks sonrası yarı baygın şekilde 2 kişinin kollarında çıkabildiği kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana gelmişti. Kübra Boyraz (38) isimli kadın, ikinci kez gittiği güzellik merkezinde pratisyen hekim Ö.Ö. tarafından botoks yapıldıktan sonra fenalaşarak eve geldi. Evde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Boyraz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis, güzellik merkezinde bulunan 1’i doktor 5 kişiyi gözaltına aldı. İzmir’de gözaltına alınan şüpheliler, Beylikdüzü’ne getirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

“Kızın düştü diyerek bırakmışlar”
Boyraz fenalaştıktan sonra güzellik merkezinden evine götürüldü. Evine bırakan kişi Boyraz’ın yere düştüğünü söyledi. Fenalaşan Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırılırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boyraz’ın güzellik merkezinden çıkarılarak evine götürülme anları da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Boyraz’ın yanındaki kişilerin destek olarak güzellik merkezinden çıkma anları yer aldı.

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